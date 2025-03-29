Ветврач рассказал об опасности болезни Ауески для животных

Болезнь Ауески, или псевдобешенство, — острое вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, рассказал «Известиям» 29 марта ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Эксперт перечислил симптомы заражения.

«Животное с этим заболеванием может кидаться на несъедобные предметы, разгрызать или расчесывать себя до крови, может быть чрезвычайно возбужденным», — отметил эксперт.

Болезнь достаточно редко встречается в России. Поэтому, по словам ветврача, специалисты часто не имеют опыта взаимодействия с нею: не могут быстро поставить диагноз или ставят его на поздней стадии, что приводит к смерти животного.

Шеляков подчеркнул, что специфического лечения для болезни нет, есть только симптоматическое. Заболевание может встречаться у диких и домашних животных. Наиболее восприимчив к нему молодые особи, которые в результате быстро умирают.

«Взрослые особи могут переболевать и приобретать иммунитет к болезни», — уточнил специалист.

Основной источник заражения псевдобешенством для домашних животных — сырая свинина, добавил эксперт. Также охотничьи и служебно-разыскные собаки могут заразиться им при контакте с дикими животными.

«На фермах свиньи заражаются им при контакте с мышами, крысами и другими грызунами», — сказал Шеляков.

Меры профилактики заболевания у домашних животных — отказ от кормления сырой свининой, ее термическая обработка, заключил он.

Ранее, 21 февраля, ветеринарный врач Александр Алясов рассказал «Известиям», что к наиболее распространенным заболеваниям у домашних питомцев, которые сложно заметить без обследования, относятся почечная недостаточность, сердечные заболевания, пародонтоз (глубокое поражение околозубной ткани) и артрит. Избыточный вес и ожирение — также важные проблемы, которые наблюдаются у некоторых животных.