Возбуждено уголовное дело о нападении украинских боевиков на мирных жителей, эвакуировавшихся из Суджанского района

Возбуждено уголовное дело о нападении украинских боевиков на мирных жителей, эвакуировавшихся из Суджанского района

2025-03-28T12:47:56+03:00

2025-03-28T12:48:53+03:00

2025-03-28T12:48:01+03:00

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