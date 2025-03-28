Подведены итоги МАФ «Арктика – территория диалога» – 2025

В Мурманске 26-27 марта состоялся VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога». Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

​«В Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» – 2025 приняли участие около 1300 участников и представителей СМИ из 21 страны, а также порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний. В рамках деловой программы состоялось 20 мероприятий с участием более 150 спикеров. Форум получился действительно международным и значимым. На пленарном заседании Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин озвучил ряд принципиальных для социально-экономического развития Арктики решений. Самая главная оценка МАФ заключается в обсуждении актуальных проблем, которые должны решать совместно Правительство России, федеральные министерства и регионы для успешной работы предприятий, повышения жизни людей, поддержки территорий в целом», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

​МАФ стал площадкой международного диалога по таким вопросам, как развитие Северного морского пути, наращивание инвестиционного и предпринимательского потенциала Арктической зоны, а также вопросы экологии, гуманитарного и культурного сотрудничества.

​«Именно сейчас Арктика становится территорией возможностей для всей страны. С учетом пересмотра традиционных технологических цепочек, с учетом участия в масштабных арктических проектах открываются огромные перспективы для предприятий всей страны и креативных творческих людей. Развитие Севмпорпути как главной транспортной артерии в Арктике, строительство новых железнодорожных подходов к северным портам также дадут мультипликативный эффект для всей страны. В рамках предстоящих крупных международных форумов, в том числе Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума во Владивостоке, арктическая тематика будет учтена и выделена в отдельный блок деловой программы мероприятий», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» Антон Кобяков.

Одной из центральных тем Форума стало обсуждение государственной политики в Арктике, направленной на комплексное развитие Крайнего Севера и рост благосостояния жителей региона.

«Механизмы государственной поддержки необходимо совершенствовать для ускоренного развития макрорегиона, реализации инвестиционных проектов, повышения качества жизни людей. По итогам реализации первого этапа стратегии развития Арктики до 2035 года будут подготовлены предложения по актуализации этого основополагающего документа», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совместном заседании комиссий Государственного Совета Российской Федерации по вопросам развития Арктики и Северного морского пути.

Форум прошел под девизом «На Севере – жить!». Мероприятие собрало представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и экспертного сообщества.

​В деловую программу вошло 20 сессий, разделенных на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология». В дискуссиях приняли участие более 150 спикеров.

​В рамках сессии «Арктика: мосты сотрудничества между народами и государствами» подвели итоги работы VIII Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике».

​Также на МАФ впервые прошла специальная сессия, посвященная роли женщин в развитии северных регионов «Арктическая гостиная».

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

​«Освоение русского Севера, преодоление вызовов суровой природы, выход государства на новые перспективные рубежи – эти задачи вдохновляли многие поколения наших предков: мореплавателей и новгородских купцов Средневековья, первопроходцев Арктики XVI и XVII веков, промышленников XVIII и XIX веков, ученых, полярников, инженеров, рабочих Советского Союза, коллективы компаний современной России, которые дали старт большим арктическим проектам в начале 2000-х годов. И сегодня северный вектор развития находится на переднем плане, является нашим суверенным, историческим выбором. А это значит, что задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые здесь реализуем, должны быть соответствующего, исторического масштаба, с расчетом на десятилетия, может быть, даже и на века. Мы сделаем все для того, чтобы укрепить глобальное лидерство России в Арктике, и, несмотря на все текущие трудности, сложности, обеспечим комплексное развитие этого региона, создадим прочный задел для будущих поколений», – отметил глава государства.

​В Форуме приняли участие около 1300 участников и представителей СМИ из 21 страны, включая Россию (Аргентина, Великобритания, Венесуэла, Вьетнам, Германия, Индия, Казахстан, Катар, Китай, ОАЭ, Республика Беларусь, Республика Корея, Россия, США, Сербия, Сингапур, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония).

Форум посетили заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев и заместитель Председателя Правительства – Полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и Министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Среди участников Форума: 7 руководителей федеральных служб и агентств, 10 глав субъектов Российской Федерации.

С видеообращением к участникам Форума выступил председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, норвежский дипломат Мортен Хёглунд. Кроме того, площадку Форума посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея До Хун Ли.

Форум собрал порядка 230 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 110 компаний.

​