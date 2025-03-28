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Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков
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В Курской области при выполнении профессионального долга погиб Герой России, майор войск Нацгвардии Марат Тибилов. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также руководство и личный состав ведомства выразили соболезнования семье погибшего. О деталях служебно-боевой задачи майора не уточнялось.

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Ранее, 23 февраля, президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» майору Тибилову. На церемонии награждения глава государства отметил отвагу участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса в сражениях за мир и светлое будущее жителей России.

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