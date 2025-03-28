Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области

В Курской области при выполнении профессионального долга погиб Герой России, майор войск Нацгвардии Марат Тибилов. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также руководство и личный состав ведомства выразили соболезнования семье погибшего. О деталях служебно-боевой задачи майора не уточнялось.

Ранее, 23 февраля, президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» майору Тибилову. На церемонии награждения глава государства отметил отвагу участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса в сражениях за мир и светлое будущее жителей России.