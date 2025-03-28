Рейтинг доверия россиян к Путину составил почти 81%

Почти 81% россиян относятся к президенту РФ Владимиру Путину с доверием. Об этом 28 марта сообщил Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проходило с 17 по 23 марта, в нем приняли участие 1600 респондентов.

«Показатель одобрения деятельности президента <...> составил 78,2% (+0,1 п.п. за неделю). <...> На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов (+0,9 п.п. за неделю)», — указано на сайте ВЦИОМ.

Деятельность правительства страны позитивно оценили 51,9% опрошенных, а работу его председателя Михаила Мишустина одобрили 52,7%. Как сообщает «Газета.Ru», рейтинг доверия премьеру составил 61,8%.

Среди парламентских партий наивысший уровень поддержки показала «Единая Россия» — 35,7%, в то же время 33,2% респондентов доверяют председателю КПРФ Геннадию Зюганову.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 января заявил, что Путин пользуется огромной поддержкой населения. Он добавил, что на результаты опросов оказывают влияние успехи в специальной военной операции. Пресс-секретарь президента РФ назвал это важным фактором «для воодушевления граждан».