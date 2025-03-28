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Гуцул назвала возбужденное против нее дело политическим

Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее, является политическим
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул 28 марта заявила журналистам в перерыве заседания суда, что уголовное дело, которое возбудили против нее власти Молдавии, является политическим.

«Это политическое дело, потому что я башкан (глава) Гагаузии», — приводит ТАСС ее слова.

Отмечается, что охрана не дала политику продолжить фразу, буквально втолкнув Гуцул в зал заседаний.

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В этот же день стало известно, что прокуроры запросили для задержанной главы Гагаузии 30 суток ареста. Сообщалось, что заседание суда в Кишиневе по мере пресечения Гуцул проходит в закрытом режиме. У здания собрались представители оппозиционного в Молдавии блока «Победа» и их сторонники, чтобы поддержать главу Гагаузии.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры попросят суд поместить ее под предварительный арест.

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