В России произошло 233 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 233 ДТП, в которых погибли 26 и получили ранения 274 человека. 22 из погибших были пассажирами и водителями. Об этом 28 марта сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 65 ДТП, 24 из которых произошли на пешеходных переходах и 41 вне зоны их действия, погибли четыре пешехода, еще 66 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 12 детей-пешеходов, семь из которых получили травмы, переходя проезжую часть не в установленных для этого местах.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых ранения получили 24 юных участников дорожного движения, в том числе четыре пассажира, два велосипедиста и пять водителей мототранспорта. Погибли трое детей, двое из которых были пассажирами одного легкового транспортного средства, а также ребенок-пешеход.

Так, в Мурманской области на региональной автодороге водитель легкового автомобиля в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с кроссовером. В результате ДТП погиб и сам виновник автоаварии, и двое его несовершеннолетних пассажиров: 14-летний подросток и его восьмилетняя сестра. Оба погибших ребенка находились на заднем ряду сидений и были пристегнуты ремнями безопасности. Еще один пассажир этой автомашины получил телесные повреждения и оказался в больнице.

В Красноярске водитель грузовика при повороте направо совершил наезд на двух пешеходов — мать и ее 10-летнего сына, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы погибли.

В преддверии выходных Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность водителям следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов.

«Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о том, что жизнь и здоровье их пассажиров целиком зависят от навыков, стажа вождения, самочувствия и законопослушного поведения за рулем. Откажитесь от рискованной манеры управления, превышения разрешенного скоростного режима, резких перестроений, обгонов и других опасных маневров. Всегда оставляйте себе запас времени на то, чтобы успеть адекватно отреагировать на возможное в любой момент изменение дорожной ситуации. Также обращаем внимание водителей на строгое соблюдение правил перевозки детей. Берегите своих юных пассажиров, не допуская со своей стороны даже предпосылки к возможной трагедии», — сказал «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

В Госавтоинспекции отметили, что с начала марта на российских дорогах произошло 376 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 16 лет, в которых погибли 12, а также получили ранения 439 детей и подростков.

Накануне сообщалось, что российские водительские удостоверения могут признать действительными для управления транспортными средствами в Китае. Заместитель главы Минтранса РФ Дмитрий Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации сообщил, что признание водительских прав Минтранс и МВД России обсуждают с КНР.