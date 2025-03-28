Газета «Известия» стала лидером по цитируемости СМИ в феврале

Газета «Известия» вновь возглавила топ-10 самых цитируемых федеральных изданий по итогам последнего месяца зимы. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия».

Индекс цитируемости «Известий» в феврале составил 2 081,79. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсант» (ИЦ: 1 881,37) и «Ведомости» (ИЦ: 863,87).

«Лидер рейтинга в феврале среди газет — «Известия». Издание сообщило, что нашествие саранчи угрожает новому урожаю в России. Также «Известия» сообщили, что у 14 российских производителей молочных продуктов обнаружили поддельную продукцию», — говорится в сообщении.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.