В марте взлетели ставки по потребительским кредитам до 40%

Реальные ставки по потребительским кредитам взлетели до 40% в марте, выяснили «Известия». При этом несколько банков подняли верхнюю границу полной стоимости займа до 70%. Это значит, что менее надежным клиентам кредитование обойдется дороже, сообщает телеканал «Известия».

Однако те же самые игроки немного опустили нижний порог для более стабильных клиентов. Минимальные ставки предлагаются заемщикам с высоким кредитным рейтингом, стабильным доходом и отсутствием просрочек. Нижний порог полной стоимости кредита в среднем проходит по отметке 29,3%. В то же время максимальные ставки применяются к клиентам с высоким риском дефолта.

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