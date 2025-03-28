В ПСБ поддержали развитие сектора креативных индустрий в регионах

Креативные индустрии дают мощный толчок для развития новой экономики и бизнеса, заявила старший вице-президент – директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

На Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске она напомнила, что 5 февраля вступил в силу федеральный закон о развитии креативных индустрий. «Очень важно поддерживать его главный посыл — развитие креативных индустрий именно на уровне регионов», — отметила Подгузова, выступая на сессии «Северный креативный путь: территориявозможностей для бизнеса».



Участники сессии представили успешные кейсы, которые регионы Арктики реализовали на своих территориях.



Например, Мурманск, продолжила вице-президент ПСБ, активно развивается благодаря вложениям в креативную экономику — это повлекло за собой развитие бизнеса и туризма, в том числе международного. «В Мурманске благодаря мерам поддержки креативного сектора, особому вниманию к сохранению культурного кода, особенностей этого северного края, творческому предпринимательству удалось сформировать уникальную культурную и бизнес-среду, которая привлекает внимание к региону и в сфере туризма, и в сфере бизнеса. Креативные индустрии развивают малый и средний бизнес — это инструмент, который дает возможность привлечения к продуктам, к услугам особого внимания и соседних регионов, и международного сообщества», — добавила Подгузова.



Она подчеркнула, что программа развития креативных индустрий является частью национальной стратегии развития России и направлена на укрепление экономики, сохранение культурного наследия и повышение конкурентоспособности.