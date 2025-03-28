Мужчина пострадал при взрыве газа в Луганске

В результате взрыва газа на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске пострадал мужчина. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Взорвался газ, от этого случился пожар. Спасатели МЧС России при тушении обнаружили пострадавшего 53-летнего мужчину. С ожогами его госпитализировали», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пожар был ликвидирован на 400 кв.м, и огонь не распространился на соседние емкости с газом. На месте работали 34 специалиста и шесть единиц техники.

Накануне сообщалось, что при взрыве газа в квартире в поселке Красногорский Челябинской области один человек погиб и трое пострадали. Областная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. На следующий день после взрыва в населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня.