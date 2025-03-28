ФСБ России в Ленинградской области задержала подозреваемого в госизмене

В Ленинградской области пресечена противоправная деятельность мужчины, подозреваемого в госизмене. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Установлено, что мужчина, являясь оппозиционером и сторонником Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), администрировал проукраинские и оппозиционные ресурсы, а также вступил в контакт с представителем ГУР МО Украины, через которого оказывал финансовую помощь ВСУ.

Как указали в ведомстве, все противоправные действия подозреваемый осуществлял инициативно и на безвозмездной основе.

«Переводил трансакции денежных средств на Украину с помощью биткоин-кошелька. Делал это добровольно, без принуждения, осознавая. Также распространял наркотические средства», — рассказал задержанный.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Фигурант задержан и заключен под стражу. В настоящее время проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее, 20 марта, в Хабаровском крае подполковнику запаса назначили 13 лет колонии строгого режима за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина переводил средства за границу летом-осенью 2022 года. Деньги получала его близкая родственница, проживающая на Украине, а после передавала их в один из фондов страны. Фигурант признан виновным по статье о госизмене.