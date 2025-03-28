АвтоВАЗ начал красить Lada Granta в цвет «фламенко»

АвтоВАЗ анонсировал расширение цветовой гаммы семейства Lada Granta, в ней появился новый ярко-красный оттенок «фламенко». Первая партия таких автомобилей уже сошла с конвейера и отгружена дилерам, рассказали в пресс-службе компании 28 марта.

Красный цвет доступен к заказу — в мае планируется массовое применение такой эмали на производстве.

Цветовая гамма Granta расширилась до семи эмалей. В нее входят и самые популярные на рынке белый «ледниковый», черный «пантера» и серебристый «платина», а также насыщенный синий цвет «капитан», серо-синий «борнео» и светло-коричневый «кориандр».

Изначально красный цвет «фламенко» дебютировал в рамках презентации Lada Iskra в прошлом году. Новая красная эмаль станет общей для нескольких моделей марки, отметили в компании.

Накануне сообщалось, что в 2024 году среди проданных в России новых легковых автомобилей самыми распространенными стали машины с белым кузовом. На втором месте идет серый цвет, третьим оказался черный.

19 марта сообщалось, что АвтоВАЗ расширил цветовую гамму автомобилей Lada, в нее вернулись популярные эмали и появились новые. Так, вслед за Lada Granta ярко-синюю эмаль «капитан» получили семейства Vesta и Largus. Отгрузки автомобилей в новом цвете уже начались.