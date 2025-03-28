УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в Государственной измене

УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в Государственной измене

2025-03-28T11:21:55+03:00

2025-03-28T11:23:53+03:00

2025-03-28T11:22:03+03:00

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