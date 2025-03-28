МВД Белоруссии указало на попытки иностранных спецслужб вербовать граждан

Иностранные спецслужбы вербуют белорусских граждан для терактов в России. Об этом 28 марта сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня».

Он отметил, что иностранные спецслужбы пытаются использовать граждан Белоруссии в совершении терактов на территории РФ с февраля 2022 года.

«Вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь и т. д.» — рассказал Ананенко.

По словам начальника ГУБОПиК МВД Белоруссии, все доморощенные террористы установлены, а готовившие теракты белорусы задержаны на начальных стадиях подготовки к преступлениям, уточняет «Газета.Ru».

Накануне Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщил, что украинские спецслужбы под прикрытием американской аналитической организации RAND Corporation (признана нежелательной в РФ) пытаются вербовать агентов для шпионажа в России. По данным ведомства, при вербовке киевский режим отдает предпочтение россиянам, связанным с военной службой.