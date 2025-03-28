Первый полет полностью импортозамещенного Superjet запланирован на апрель

Первый полет полностью импортозамещенного Superjet намечен на апрель. Самолет полностью дооснащен отечественными системами, передает телеканал «Известия». Испытания стартовали в марте: Superjet с российским двигателем ПД-8 поднимался в воздух в Комсомольске-на-Амуре. Проект реализуется в рамках программы технологического суверенитета гражданской авиации.

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