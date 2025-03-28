ВСУ атаковали энергетические объекты в Брянской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали агропредприятие и две электроподстанции на территории Брянской области. Об этом 28 марта сообщил глава региона Александр Богомаз.

Первой целью украинской армии стало сельхозпредприятие в Погарском районе, которое атаковали свыше 20 дронов. При ударах никто не пострадал, повреждения получили здание молочной фермы, пункт охраны, молоковоз и легковой автомобиль.

«Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Еще одно нападение дронов произошло на подстанцию в поселке Заря Севского района. Электроснабжение нарушено не было, однако вражеский боеприпас спровоцировал возгорание в жилом доме. Пострадавших при этом ударе не было.

Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о нарушениях моратория на удары по энергетической инфраструктуре со стороны киевского режима. Так, днем ранее ведомство доложило о продолжении атак на Глебовское газохранилище в Крыму, а также об ударах ВСУ по энергообъектам в Брянской и Курской областях.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила недоговороспособность Киева в свете продолжающихся атак на энергообъекты России. Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский сам публично заявлял о признании моратория на удары по энергетической инфраструктуре, который согласовали РФ и США.