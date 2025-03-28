Виновник ДТП с гибелью двух человек в Новосибирске арестован на два месяца

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца 19-летнего водителя Никиту Заставнюка, ставшего виновником ДТП в центре города, в результате которого погибли два человека. Об этом 28 марта сообщила прокуратура региона.

«Прокуратура поддержала в суде ходатайство следователя об избрании виновнику ДТП меры пресечения. Постановлением <…> суда Никите Заставнюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая 2025 года», — указала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Установлено, что водитель в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП в Новосибирске, в результате которого погибли два человека, произошло 27 марта. Аварию спровоцировал 19-летний водитель BMW. На пересечении с улицей Гоголя он выехал на перекресток на красный сигнал светофора, допустив столкновение с автомобилем Hyundai. Двое пассажиров Hyundai скончались на месте. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.