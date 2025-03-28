В Москве появились новые памятники архитектуры

Две усадьбы XIX века — дом с маской льва на фасаде и главный усадебный дом в стиле эклектики в Москве — признали памятниками архитектуры регионального значения. Как сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина 28 марта, их внесли в реестр объектов культурного наследия.

«Новый статус теперь имеют усадьбы, расположенные по следующим адресам: Староконюшенный пер., д. 2, стр. 1, 2 и 3 и ул. Сущевская, д. 14, стр. 2», — говорится в сообщении.

В реестр также вошел жилой флигель усадьбы Мейера по адресу: пер. Чернышевского, д. 4, стр. 2. Здания, построенные в позапрошлом веке в разных архитектурных стилях, до этого имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Памятники архитектуры, находящиеся под государственной охраной, нельзя сносить. Кроме того, владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом.

26 марта Собянин сообщил, что столичным кафе и ресторанам разрешили не согласовывать проекты размещения летних веранд без спецоборудования.