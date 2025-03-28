Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области

Сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов, попавших под лавину на перевале в Магаданской области. Как сообщили 28 марта в пресс-службе ведомства, они будут переданы медикам.

Группа из шести туристов попала под сход снежной массы на перевале «Дядя Ваня» в 30 км от поселка Синегорье накануне. В результате четверо из них погибли. Группа была зарегистрирована.

«Выжившие туристы были обнаружены сотрудниками чрезвычайного ведомства в районе пяти утра. <...> Бортом Ми-8 МЧС России эвакуированные будут доставлены и переданы медикам в Магаданскую областную больницу», — говорится в сообщении МЧС.

К операции по спасению были привлечены около 40 человек и 14 единиц техники.

24 февраля сход лавины произошел на южном склоне Аибги за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор» в горах Сочи. Позже в пресс-службе курорта уточнили, что в опасной зоне находятся гид и два райдера. Два человека смогли отправить свои координаты спасателям, которые впоследствии занялись проработкой маршрута.