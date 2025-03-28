Аэропорт Саратова снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом 28 марта сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения были сняты в 8:10 мск. Они вводились в аэропорту Гагарин ранее в этот день для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Утром 28 марта в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 78 украинских дронов над семью российскими регионами, 19 из них — над территорией Саратовской области.