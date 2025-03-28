Суд отказал в передаче Ивановского завода тяжелого станкостроения государству

Второй арбитражный апелляционный суд отклонил иск Генпрокуратуры о передаче Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) в государственную собственность, говорится в материалах на сайте инстанции.

Таким образом, суд обязал Росимущество вернуть активы экс-владельцам акционерного общества «Ивановский завод тяжелого станкостроения», у которых оно было изъято иском Генпрокуратуры в 2024 году, дополняет РБК.

Уточняется, что речь идет о Владимире и Михаиле Бажановых, которые числились собственниками заводу по состоянию на 2024 год. В иске Генпрокуратуры утверждалось, что их собственность на предприятие, а именно владение 81,8% акциями, была незаконной.

Ранее, 19 февраля, Генпрокуратура истребовала в пользу государства акции Ивановского завода тяжелого станкостроения.Тогда в иске было указано, что Генеральная прокуратура выявила незаконное изъятие из собственности государства принадлежащего ему ИЗТС. Решение было принято не уполномоченными на это лицами и без разрешения правительства РФ, отмечает ведомство.