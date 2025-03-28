Президент Венесуэлы Мадуро раскритиковал госсекретаря США Рубио

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал госсекретаря США Марко Рубио в ответ на угрозы в связи с территориальным конфликтом с Гайаной. Об этом 27 марта он заявил в эфире телеканала VTV.

«Марко Рубио вышел из Гайаны, угрожая Венесуэле, но никто не угрожает нашему народу. Это родина освободителей Боливара», — сказал Мадуро.

Глава Венесуэлы также отметил, что не планирует обращать внимание на угрозы госсекретаря Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто 4 февраля раскритиковал госсекретаря США за его высказывания о Венесуэле, Кубе и Никарагуа. Он также назвал заявление Рубио яростью разочарованного бюрократа, который не может видеть, как суверенные государства восстают против него и ломают его сценарий.

Агентство Reuters 3 февраля сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по отмене защиты от депортации для 348 тыс. венесуэльцев. Более половины всех венесуэльцев, охваченных программой, могут быть депортированы и лишиться разрешений на работу в апреле.