Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова. Об этом 28 марта сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропорту Саратов (Гагарин; UWSG)», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

По словам Кореняко, экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации 27 марта сообщили, что в аэропорту Новосибирска из-за отсутствия метеорологических данных ввели временные ограничения на работу в целях безопасности полетов. Позднее в тот же день ограничения были сняты.