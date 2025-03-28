Российские военные за сутки уничтожили 19 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Военнослужащие группировки российских войск «Запад» в течение суток уничтожили семь станций Starlink и 19 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинской армии. Об этом 28 марта сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«Уничтожены семь станций спутниковой связи Starlink, 19 пунктов управления БПЛА противника», — сказал он «РИА Новости».

Помимо этого, добавил Бигма, российские военные уничтожили 17 украинских БПЛА самолетного типа и роботизированную платформу. По его словам, один боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен.

В Минобороны РФ 28 марта сообщили, что расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.