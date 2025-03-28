Путин: есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска могут окончательно разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом российский лидер сказал 27 марта в ходе встречи с моряками-подводниками атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске.

«Мы постепенно, не так быстро, как кому-то хотелось бы, но тем не менее настойчиво и уверенно движемся к достижению всех целей, заявленных в начале этой операции», — отметил Путин.

Президент РФ также отметил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России указал на то, что именно бойцы, участники специальной военной операции, своей доблестью и победами создали условия для начала диалога по решению украинского и других кризисов. Тогда он отметил, что Россия никогда не отказывалась от решения конфликта мирным путем.