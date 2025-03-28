В ОСК рассказали об участии более 400 организаций в создании подлодки «Пермь»

Над созданием подводного атомного крейсера «Пермь» трудились коллективы более 400 организаций, рассказал 27 марта генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков в ходе церемонии спуска подводной лодки. «Известия» показали кадры с места событий.

«Тысячи конструкторов, инженеров и корабелов по всей стране работают над проектированием и строительством новых надводных и подводных кораблей, и ярким примером такой тесной кооперации является подводная лодка «Пермь», — заявил он.

По словам Пучкова, «Пермь» — современный корабль, который по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги.

Винт подводного крейсера перед спуском на воду был тщательно скрыт от посторонних взглядов, так как по его форме можно просчитать тактико-технические характеристики лодки, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта разрешил спустить на воду новый атомный подводный крейсер «Пермь». Торжественная церемония прошла во время поездки главы государства в Мурманскую область. Тогда он отметил, что такие суда усилят мощь флотов РФ и укрепят безопасность морских рубежей страны.