Путин: на Украине можно ввести временное управление под эгидой ООН

Вопрос по поводу возможности введения на Украине временного управления можно было бы обсудить под эгидой ООН, а также совместно с США, европейскими странами и партнерами России. Об этом 27 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с моряками подводной лодки «Архангельск» в Мурманске.

«В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления», — уточнил Путин.

Член сената Берлина Гуннар Линдеманн 26 марта заявил «Известиям», что российско-американские переговоры по Украине в Эр-Рияде стали первым шагом на пути к восстановлению мира в Европе. Линдеманн подчеркнул важность поддержки инициативы со стороны ЕС. По его словам, это пойдет на пользу в первую очередь самим европейским странам.