В Ростовской области заявили о ликвидации БПЛА в Чертковском районе
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ростовской области. Об этом 28 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью средствами радиоэлектронной борьбы подавлен БПЛА в Чертковском районе», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что по данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
Врио губернатора региона сообщил 24 марта об отражении силами противовоздушной обороны (ПВО) массированной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести районах Ростовской области. Он отметил, что были также уничтожены дроны в городе Новошахтинске и при подлете к Ростову-на-Дону.