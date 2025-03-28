МО РФ показало кадры боевой работы военных при освобождении села Малые Щербаки

Минобороны РФ 28 марта показало кадры освобождения населенного пункта Малые Щербаки в Запорожской области штурмовыми подразделениями 108-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).

Уточняется, что на начальном этапе новороссийские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и беспилотно-летательными аппаратами (БПЛА), проводя штурмовые действия, захватили часть населенного пункта. Встретив ожесточенное сопротивление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), штурмовые подразделения, ведя разведывательно-поисковые действия, передвигались от укрытия к укрытию, выбили противника с занятых им ранее подготовленных позиций.

В ведомстве уточнили, что вновь обнаруженные огневые точки ВСУ уничтожались операторами FPV-дронов на оптоволокне и сбросами боеприпасов с квадрокоптеров. В дальнейшем десантники 108-го полка продолжили штурм населенного пункта, добавили в Минобороны РФ.

Отмечается, что противник, находившийся в укрытиях, а также в подвалах домов, предпринял безуспешную попытку удержания населенного пункта, но десантники, подойдя вплотную, уничтожили находившегося там противника. Боевики ВСУ осуществили подвоз резервов, часть из которых была уничтожена ударами артиллерии и БПЛА российских военнослужащих.

Как сообщили в ведомстве, часть противника была уничтожена российскими военнослужащими, а другая часть была взята в плен. В дальнейшем десантники провели полную зачистку данного населенного пункта.

Об освобождении села Малые Щербинки Минобороны сообщило 25 марта. Тогда же сообщалось об освобождении населенного пункта Мирное в Донецкой Народной Республике (ДНР).