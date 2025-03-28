Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил ударный дрон ВСУ в Запорожской области

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» 49-1 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчет комплекса обнаружил цель и идентифицировал ее как вражеский ударный беспилотник, который летел в сторону одного из населенных пунктов Запорожской области. Захватив дрон на сопровождение, расчет произвел пуск одной ракеты и поразил цель.

После бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжили ведение радиолокационной разведки с целью обнаружения, отождествления и огневого поражения БПЛА ВСУ.

Отмечается, что на сегодняшний день интенсивность работы расчета стала ниже, противник меньше применяет воздушные средства поражения.

ЗРПК «Панцирь-С» является автономным комплексом, который может сопровождать до 12 целей. Так, он выполняет задачи в движении самостоятельно, поскольку командир машины имеет право принимать решение на применение вооружения самостоятельно в условиях быстро изменяющейся обстановки. Также комплекс может работать по указаниям от командного пункта, как в составе дивизиона, так и в составе батареи.

«Данный комплекс аналогов не имеет», — сказал начальник расчета с позывным Феликс.

В МО РФ 27 марта сообщили, что артиллеристы 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на северском направлении специальной военной операции (СВО). При этом пункты управления беспилотниками были расположены в лесополосах.