Расчет установки УР-77 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ

Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Об этом 28 марта сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ходе ведения воздушной разведки оператор беспилотно-летательного аппарата (БПЛА) обнаружил опорный пункт противника. Тогда после получения координат цели расчет машины разминирования оперативно подошел на дистанцию выстрела и выполнил один пуск заряда по позициям противника, который, вызвав дистанционную детонацию склада с боеприпасами, обеспечил беспрепятственное овладение опорным пунктом противника нашими штурмовиками.

«Ур-77, в простонародье «Змей-Горыныч», предназначен для проделывания проходов в минных полях взрывным способом. Работали по опорному пункту противника, то есть не минное поле разминировали, а конкретно забрасывали на опорный пункт противника», — рассказал заместитель командира взвода, гвардии старший сержант Александр Болтунов.

Военнослужащие инженерных войск группировки войск «Центр» играют важную роль в обеспечении безопасности мирного населения и продвижении российских войск в зоне проведения спецоперации. Их профессионализм и самоотверженность позволяют успешно выполнять поставленные задачи и вносить значительный вклад в достижение целей СВО, отметили в ведомстве.

В МО РФ 27 марта сообщили, что расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил реактивными термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Отмечалось, что военнослужащим удалось обнаружить его благодаря разведывательному беспилотнику.