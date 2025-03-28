Старовойт высоко оценил значение «Лавны» для Мурманского транспортного узла

Запуск угольного терминала «Лавна» даст Мурманскому транспортному узлу статус одного из ведущих логистических хабов в РФ. Об этом 27 марта заявил министр транспорта России Роман Старовойт.

Президент России Владимир Путин дал старт первой погрузке угольного терминала «Лавна» в Мурманской области. Тогда он отметил, что открытие терминала будет хорошим вкладом в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности.

«С запуском «Лавны» Мурманский транспортный узел станет одним из ведущих логистических хабов в России, а также внесет свой вклад в развитие и обеспечение грузопотока Большого Северного морского пути», — заявил Старовойт.

Он назвал «Лавну» одной из крупнейших строек в РФ, уточнив, что объем инвестиций превысил 87 млрд рублей. По его словам, это полностью возвратное коммерческое финансирование.

Строительство порта «Лавна» началось в 2021 году. Его основным видом деятельности станет перевалка угля: производственная мощность угольного терминала составит 18 млн т угля в год. В феврале текущего года сообщалось, что порт построен на 90%.