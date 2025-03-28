Полянский заявил о возможности РФ облегчить поставки сельхозпродукции на рынки

РФ считает, что сейчас есть возможность реализовать меморандум ООН по поставкам российской сельхозпродукции на мировые рынки в связи с достигнутыми договоренностями с США. Об этом 27 марта заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сейчас, мы полагаем, есть окно возможностей для реализации этой части сделки, и впоследствии это приведет нас к моменту, когда мы сможем реализовать зерновую сделку целиком», — сказал он.

По словам Полянского, в рамках зерновой сделки между ООН и РФ был подписан соответствующий документ, однако его не удалось реализовать в должной мере из-за позиции западных стран.

Кроме того, дипломат отметил, что Россия готова работать с любым постпредом США, который вступит в эту должность.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 25 марта заявил, что возобновление черноморской инициативы откроет России новые возможности. Он также отметил, что совместная работа стран в рамках инициативы поможет обеспечить зерном более 100 млн человек по всему миру.