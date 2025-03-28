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В Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь в Москве 28 марта

Гидрометцентр: в Москве 28 марта ожидается облачность и небольшой дождь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 28 марта. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –1.

В Московской области днем синоптики обещают от +7 до +12 градусов, а ночью температура может упасть до –3.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 750–751 мм ртутного столба.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 27 марта заявил, что в столице началась «автомобильная» весна, когда среднесуточная температура воздуха становится выше +5 градусов. По его словам, теперь можно менять зимние шины на летние.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин 26 марта уточнил, что в эти выходные в столице ожидается потепление до +11…+14 градусов. По его словам, март этого года станет самым теплым почти за 50 лет инструментальных наблюдений.

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