В Госдуме рассказали о темах для переговоров по межпарламентской линии с США
В случае возобновления диалога с США по межпарламентской линии законодатели могли бы обсудить вопросы развития экономики, культуры и спорта, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Представители депутатского корпуса могли бы сыграть большую роль в развитии экономического и культурного взаимодействия, спортивного сотрудничества, а также непосредственно в установлении и расширении дипломатических контактов. Всё это под силу, всё это возможно», — подчеркнул депутат.
Для этого начинают создаваться условия, прежде всего необходимо восстановить инфраструктуру.
«Должны хотя бы в полном объеме заработать консульства и дипломатические представительства наших стран, должны быть решены вопросы с изъятием российского дипломатического имущества, которое было осуществлено правительством Соединенных Штатов Америки», — сказал депутат.
В отношениях США и СССР также были тяжелые периоды, но коммуникации осуществлялись по различным каналам, резюмировал Дмитрий Новиков.
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