В посольстве РФ в Польше рассказали о ситуации с газопроводом Ямал – Европа
Представители польских властей не озвучивали планы по возобновлению поставок газа по газопроводу, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Варшаве.
«Представители польских властей такие планы не озвучивали», — сообщили «Известиям» российские дипломаты.
Напомним, что прокачка российского газа ранее осуществлялась через газопровод Ямал – Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу. В 2022 году она была прекращена из-за отказа Варшавы оплачивать закупки в рублях. Затем Польша изъяла долю «Газпрома» в операторе польской части газопровода Ямал – Европа.
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