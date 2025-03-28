В 2025-м рост цен в США составит от 3,5 до 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас инфляция около 2,8% при таргете 2%.

Цены повысятся из-за того, что президент страны Дональд Трамп решил расширить импортные пошлины — со 2 апреля под тарифы в 25% попадут иностранные автомобили и комплектующие для них, а также страны, которые покупают нефть у Венесуэлы.

Авто — одна из самых крупных статей импорта в денежном выражении в США, заявил аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. Введение пошлин несет в себе большие риски — американским автопроизводителям придется перестраивать свои цепочки поставок и увеличивать загрузку мощностей внутри страны, уточнил эксперт.

Перед вступлением в должность главы государства Трамп ставил перед собой задачу укрепить границы и бороться с нелегальной миграцией. При президентстве Николаса Мадуро из Венесуэлы уехали около 8 млн человек — часть из них нелегально попала в США, отметил аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. Именно поэтому американский лидер решил ввести пошлины против Каракаса.

«Степень влияния новых ограничений в отношении Венесуэлы на мировые цены черного золота будет зависеть от темпов падения экспортных поставок из страны и желания ОПЕК+ заместить выпадающие объемы», — добавил Сергей Пигарев.

Тем не менее если из-за пошлин в отношении Венесуэлы цены на нефть вырастут, то это позитивно скажется на российской казне. Согласно закону о бюджете, в 2025-м нефтегазовые доходы ожидаются на сумму 10,9 трлн.



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Налететь на тариф: инфляция в США вырастет вдвое из-за новых пошлин Трампа