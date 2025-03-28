Путин назначил генерал-майора Гудкова заместителем командующего ВМС РФ

Генерал-майор, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Военно-морского флота (ВМФ) Михаил Гудков был назначен заместителем командующего Военно-морскими силами (ВМС) РФ. О соответствующем решении ему лично сообщил 27 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

«Поскольку и министр, и начальник Генштаба считают, что ваш опыт нужно тиражировать на другие подразделения, мной принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности. Вы назначаетесь заместителем командующего Военно-морскими силами Российской Федерации», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в зону ответственности Гудкова будет входить командование всей морской пехотой ВМФ, а также всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

«Задача простая, хотя и масштабная», —заключил российский лидер.

Ранее, 26 марта, Путин назначил Александра Масленикова заместителем секретаря Совета безопасности РФ.