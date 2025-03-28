Косачев рассказал о межпарламентском диалоге с США

В Совете Федерации готовы к контактам с сенаторами из США по линии межпарламентского диалога. Если будут соответствующие предложения от американской стороны, их конструктивно рассмотрят, заявил «Известиям» заместитель председателя верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

«Дело в том, что мы не прерывали парламентского диалога по своей инициативе ни с одной из зарубежных стран, включая недружественные, в том числе с США. Все двусторонние межпарламентские диалоги, которые сейчас находятся в замороженном состоянии, были прерваны по инициативе другой стороны. Это касается и диалога между российскими и американскими сенаторами, если говорить о верхних палатах. Поэтому, если и когда наши американские коллеги поймут, что межпарламентский диалог — это очень хороший эффективный механизм, содействующий продвижению вперед двусторонних отношений в целом, мы всегда будем готовы ответить на это взаимностью, в этом нет ни малейшего сомнения», — заявил сенатор.

Политик уточнил, что пока Совфед таких сигналов с американской стороны не получал. В феврале надежду на восстановление контактов между Россией и США на уровне межпарламентского диалога выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но тогда она отметила, что этот вопрос пока не стоит в повестке.

С приходом администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Россия и США возобновили диалог по широкому кругу вопросов. В частности, 12 февраля президенты двух стран провели первый телефонный разговор с 2022 года. За этим последовала серия консультаций в Саудовской Аравии и Турции и еще один звонок лидеров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Контактный повод: Россия готова к межпарламентскому диалогу с США