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Реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) к концу марта приблизился к 40%. Это следует из данных с сайтов банков, которые изучили «Известия». В среднем у топ-15 игроков рынка он подскочил на 2,5 п.п. за две недели. При этом верхняя граница ПСК в среднем почти достигла 50%, а у отдельных игроков ушла к 60–76%.

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«Минимальные ставки предлагаются заемщикам с высоким кредитным рейтингом, стабильным доходом и отсутствием просрочек, тогда как максимальные применяются к клиентам с повышенным риском дефолта — например, при наличии долгов, низком доходе или нестабильной занятости», — пояснил директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

ПСК включает в себя все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования. Помимо ставки это, как правило, еще и стоимость страховок и комиссий — за обслуживание, ведение счетов заемщика, выпуск карт, другие дополнительные услуги.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Добавленное в стоимость: реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%

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