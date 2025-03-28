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Путин указал на стратегическую инициативу ВС РФ на всей линии фронта

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива полностью находится в руках Вооруженных сил РФ на всей линии фронта. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с моряками подводной лодки «Архангельск» в Мурманске 28 марта.

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой», — заявил он.

Кроме того, российский лидер отметил необходимость обеспечить безопасность РФ на длительную историческую перспективу, а любой направленный на это шаг, по его словам, будет приветствоваться.

«Нам нужно, безусловно, обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому», — сказал он, подчеркнув, что речь идет не только про США, но и о КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, странах БРИКС и многих других, включая КНДР.

Путин также упомянул своего американского коллегу Дональда Трампа, заявив, что он действительно стремится к завершению конфликта на Украине.

«На мой взгляд, вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений», — сказал глава государства.

Комментируя переговоры между Россией и США, глава государства заявил, что конфликт на Украине требует тщательного обсуждения и подхода, и РФ, в свою очередь, стремится решить все эти вопросы мирными средствами.

Кроме того, Путин указал на готовность России работать и со странами Европы для мирного урегулирования, однако, по его мнению, они ведут себя непоследовательно и «пытаются нас водить за нос».

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Российский лидер вновь заявил, что инициатором начала боевых действий была не Россия, напомнив о том, что они начались после государственного переворота на Украине, случившегося в 2014 году.

«Не мы были авторами и инициаторами начала боевых действий [на Украине], они начались после государственного переворота на Украине в 2014 году, который был поддержан западными странами, и после этого фактически начались боевые действия на юго-востоке Украины», — отметил Путин.

Он также указал на то, что договоренности с Украиной были достигнуты во время переговоров в Стамбуле в 2022 году. Он добавил, что тогда Москва достигла договоренностей с Киевом в том числе и по вопросам демилитаризации и денацификации.

Однако, напомнил Путин, стамбульский договор был парафирован Киевом, и это, по мнению российского президента, означает, что украинцев тогда всё устраивало.

Президент РФ также заявил, что кураторы из Европы, среди которых и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедили Украину продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение.

Ранее, 27 февраля, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Путин указал на то, что именно бойцы, участники специальной военной операции (СВО), своей доблестью и победами создали условия для начала диалога по решению украинского и других кризисов. Тогда он отметил, что Россия никогда не отказывалась от решения конфликта мирным путем.

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