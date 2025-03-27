Диетолог развеял популярный миф о замедляющих старение продуктах

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский заявил, что не существует продуктов, способных замедлить старение.

В беседе с «Радио 1» в четверг, 27 марта, он пояснил, что также нет продуктов, заставляющих худеть, жить вечно, видеть в темноте и так далее.

«Такого не бывает. Черника — для глаз, капуста — для груди, морковка — для роста — та же история», — отметил диетолог.

По его словам, в любом продукте содержатся полезные минералы, если употреблять его в удовольствие и в разумных пропорциях.

Чем разнообразнее рацион, чем больше разных приемов пищи, тем лучше. Не стоит питаться одним и тем же, в разных продуктах — разные «аминокислоты, витамины и полный комплект всего — это то, что нам необходимо для качественной жизни», заключил Пристанский.

11 марта врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» рассказал, что овощи, фрукты, жирная рыба, орехи и оливковое масло могут помочь в профилактики деменции. По его словам, для снижения риска развития заболевания необходимо употреблять продукты, которые положительно влияют на работу мозга.

В июне к.м.н., Эльвира Фесенко объяснила, почему ожирение может оказывать влияние на мозг. По ее словам, в частности, воспалительные процессы в организме, возникающие из-за ожирения, могут поражать структуры мозга, такие как гиппокамп, кора головного мозга, ствол головного мозга и миндалевидное тело.