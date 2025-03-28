Присяжные по делу Таганской ОПГ вынесли членам банды обвинительный вердикт

Коллегия присяжных заседателей Московского городского суда вынесла обвинительный вердикт в отношении 10 бывших участников Таганской организованной преступной группы (ОПГ). Об этом 27 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

По убийству бизнесмена Алексея Покровского присяжными был признан виновным Дмитрий Юхневич, но с учетом смягчающих обстоятельств. В причастности Геннадия Лукьянова и Сергея Щербакова к этому делу присяжные усомнились. По делу об убийстве гендиректора «Роспищепрома» Валерия Журавлева Юхневича оправдали.

Кроме того, присяжные признали всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней. Они также установили, что Игорь Жирноклеев был главарем группировки. Он был признан виновным в организации убийства адвоката Натальи Вавилиной. Также его признали виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). Он передавал киллерам оружие.

Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, только пятерых из них признали заслуживающими снисхождения по данной статье. Сроки подсудимым Московский городской суд огласит 9 апреля.

Задержанный в 2019 году лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович 26 июня 2024 года умер в СИЗО в Москве. По словам источника «Известий», причиной смерти фигуранта, известного в криминальных кругах как Гриша Таганский, мог стать инфаркт. Мужчина скончался ночью в «Матросской тишине», не дожив до суда.