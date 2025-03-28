В Минобороны России сообщили о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
В Министерстве обороны России 28 марта рассказали о подвигах российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Как сообщили в ведомстве, ефрейтор Владислав Клюев, заняв оборону вблизи линии боевого соприкосновения, со своей группой вел визуальное наблюдение воздушного пространства. При обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, корректировавшего огонь артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), ефрейтор доложил о нем командиру и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский беспилотник.
После он сменил точку воздушного наблюдения группы. Спустя некоторое время по первоначальному месту расположения группы был нанесен артиллерийский удар со стороны украинских боевиков. В МО отметили, что действия ефрейтора Клюева лишили противника возможности вести разведку и корректировать огонь артиллерии. Это позволило избежать жертв при обстреле и продолжить удерживать оборону на заданном рубеже.
Также в зоне спецоперации старшина Сергей Викулов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке личного состава, боеприпасов и продуктов питания в районы расположения Вооруженных сил (ВС) РФ.
Сообщается, что российским штурмовикам для закрепления на новых позициях были необходимы подкрепление и дополнительный боекомплект. Тогда Викулов вызвался доставить группу подкрепления и боеприпасы.
В ходе движения автомобиля с личным составом и боеприпасами на передовые позиции противник предпринял попытку уничтожить артиллерийским и минометным огнем обнаруженный с помощью БПЛА автомобиль старшины. Однако Викулов, умело маневрируя на сложном участке местности грузовым автомобилем, вывел его из-под удара противника и своевременно доставил группу подкрепления и боеприпасы на передовые позиции.
Накануне в Минобороны сообщили, что расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленный блиндаж ВСУ в Запорожской области. Блиндаж был обнаружен в ходе проведения воздушной разведки. Прямое попадание привело к его разрушению, а также к ликвидации находящейся внутри живой силы украинской армии.