Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин призвал поддерживать статус РФ в качестве мощной морской державы
Армия
ВС РФ ударили по сосредоточению живой силы ВСУ в Суджанском районе
Мир
Каллас заявила о вреде для Центральной Азии от антироссийских санкций
Общество
В СК возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в Египте
Мир
ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии
Армия
Силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями
Мир
Фон дер Ляйен сообщила о сохранении Евросоюзом антироссийских санкций
Экономика
ЦБ увидел риски избыточного кредитования высокодоходных россиян
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Мир
В Париже прошли протесты против «коалиции желающих»
Экономика
Инфляция в США вырастет вдвое из-за новых пошлин Трампа
Армия
Путин назначил генерал-майора Гудкова заместителем командующего ВМС РФ
Мир
В посольстве РФ заявили о дискуссиях в ФРГ о возобновлении работы «Северных потоков»
Экономика
Реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%
Мир
В Алжире готовят закон о преступлениях Франции в колониальный период
Армия
Путин заявил об освобождении российскими военными территорий ЛНР на 99%
Мир
Чехия в 2025 году отправит Украине не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов
Сюжет:

В Минобороны России сообщили о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Министерстве обороны России 28 марта рассказали о подвигах российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в ведомстве, ефрейтор Владислав Клюев, заняв оборону вблизи линии боевого соприкосновения, со своей группой вел визуальное наблюдение воздушного пространства. При обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, корректировавшего огонь артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), ефрейтор доложил о нем командиру и прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил вражеский беспилотник.

После он сменил точку воздушного наблюдения группы. Спустя некоторое время по первоначальному месту расположения группы был нанесен артиллерийский удар со стороны украинских боевиков. В МО отметили, что действия ефрейтора Клюева лишили противника возможности вести разведку и корректировать огонь артиллерии. Это позволило избежать жертв при обстреле и продолжить удерживать оборону на заданном рубеже.

Также в зоне спецоперации старшина Сергей Викулов в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке личного состава, боеприпасов и продуктов питания в районы расположения Вооруженных сил (ВС) РФ.

Сообщается, что российским штурмовикам для закрепления на новых позициях были необходимы подкрепление и дополнительный боекомплект. Тогда Викулов вызвался доставить группу подкрепления и боеприпасы.

В ходе движения автомобиля с личным составом и боеприпасами на передовые позиции противник предпринял попытку уничтожить артиллерийским и минометным огнем обнаруженный с помощью БПЛА автомобиль старшины. Однако Викулов, умело маневрируя на сложном участке местности грузовым автомобилем, вывел его из-под удара противника и своевременно доставил группу подкрепления и боеприпасы на передовые позиции.

Глубокая переподготовка: как воюют моряки-подводники в зоне СВО
Офицеры, служившие на субмаринах, достойно показали себя на полях сражений

Накануне в Минобороны сообщили, что расчет FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил укрепленный блиндаж ВСУ в Запорожской области. Блиндаж был обнаружен в ходе проведения воздушной разведки. Прямое попадание привело к его разрушению, а также к ликвидации находящейся внутри живой силы украинской армии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025