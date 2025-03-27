Диетолог назвала повышающие риск развития рака желудка продукты
Диетолог Наталья Павлюк рассказала, какая пища способствует повышению риска развития рака желудка.
В беседе с «Радио 1» в четверг, 27 марта, специалист отметила, что для желудка прежде всего вредна горячая и соленая пища, ее излишнее потребление. В большей степени именно это вызывает проблемы.
«Много соленой пищи — это риск рака желудка. Жареная пища, богатая трансжирами, различными канцерогенами, будет тоже вредна для желудка», — объяснила диетолог.
По ее словам, организм имеет свойство слишком быстро впитывать вредные вещества, потому и подобную еду переносит хуже. Получается сразу высокий гликемический индекс, на обменные процессы возрастает нагрузка, поднимается сахар. В этой связи выше риск инсулинорезистентности и набора веса.
В январе врач-онколог Расул Ахмаев рассказал о рисках развития рака желудка. В числе влияющих на это факторов врач назвал наследственность, хеликобактерную инфекцию, плохое питание, вредные привычки, а кроме того, фоновые заболевания желудочно-кишечного тракта.
В июне прошлого года врач-хирург, онколог, маммолог Алевтина Киселева рассказала, что к числу способствующих возникновению рака продуктов при частом употреблении относятся колбасы, сосиски, ветчина, бекон, консервы, мясные стейки. Дело в том, что содержащиеся в них трансжиры, стабилизаторы и прочие вредные вещества способны спровоцировать рак желудка, кишечника и молочной железы, пишет НСН.