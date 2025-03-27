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Силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ над Воронежской и Белгородской областями

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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Воронежской и Белгородской областей. Об этом 27 марта сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть дронов были ликвидированы над территорией Воронежской области, еще три — над Белгородской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в регионе нет. По его словам, опасность атаки дронов сохраняется.

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В Минобороны РФ 27 марта сообщили, что средства ПВО ночью сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

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