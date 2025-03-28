Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин призвал поддерживать статус РФ в качестве мощной морской державы
Армия
ВС РФ ударили по сосредоточению живой силы ВСУ в Суджанском районе
Мир
Каллас заявила о вреде для Центральной Азии от антироссийских санкций
Общество
В СК возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в Египте
Экономика
ФАС попросили проверить объективность цен в России после падения курса доллара
Общество
Сервисы рассказали о подорожании туров и отелей на майские праздники
Наука и техника
В РФ разработали платформу для автоматизации выпуска деталей для спутников и авто
Экономика
ЦБ увидел риски избыточного кредитования высокодоходных россиян
Общество
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве в ночь на 28 марта
Мир
В Париже прошли протесты против «коалиции желающих»
Экономика
Инфляция в США вырастет вдвое из-за новых пошлин Трампа
Мир
Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность постпреда США при ООН
Мир
В посольстве РФ заявили о дискуссиях в ФРГ о возобновлении работы «Северных потоков»
Экономика
Реальные ставки по потребкредитам приблизились к 40%
Мир
В Алжире готовят закон о преступлениях Франции в колониальный период
Армия
Путин заявил об освобождении российскими военными территорий ЛНР на 99%
Мир
Чехия в 2025 году отправит Украине не менее 1,5 млн артиллерийских снарядов

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность постпреда США при ООН

Трамп отозвал кандидатуру Стефаник в ООН, чтобы сохранить ее место в конгрессе
0
EN
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН отозвали, чтобы сохранить за ней место в палате представителей конгресса. Об этом 27 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы должны объединиться, чтобы выполнить нашу миссию, и Элиза Стефаник с самого начала была важной частью наших усилий. Я попросил Элиз, как одного из моих самых больших союзников, остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также отметил, что есть большое количество человек, которые прекрасно справятся в работе в ООН, а местом Стефаник в палате представителей он не готов рисковать. Более того, американский лидер уверен, что она победит на перевыборах, так как люди ее любят.

«Трамп идет по стопам Кеннеди»
Политолог и американист Владимир Васильев о том, что стоит за публикацией документов о преступлении в Далласе

Издание The Hill 27 марта сообщило, что Трамп отверг идею отставки шефа Пентагона Пита Хегсета после скандала с утечкой данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену, так как он отлично выполняет свою работу, а к утечке данных не имеет отношения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025