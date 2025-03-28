Трамп отозвал кандидатуру Стефаник на должность постпреда США при ООН

Кандидатуру Элиз Стефаник на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН отозвали, чтобы сохранить за ней место в палате представителей конгресса. Об этом 27 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы должны объединиться, чтобы выполнить нашу миссию, и Элиза Стефаник с самого начала была важной частью наших усилий. Я попросил Элиз, как одного из моих самых больших союзников, остаться в конгрессе, чтобы помочь мне обеспечить историческое сокращение налогов, отличные рабочие места, рекордный экономический рост», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также отметил, что есть большое количество человек, которые прекрасно справятся в работе в ООН, а местом Стефаник в палате представителей он не готов рисковать. Более того, американский лидер уверен, что она победит на перевыборах, так как люди ее любят.

Издание The Hill 27 марта сообщило, что Трамп отверг идею отставки шефа Пентагона Пита Хегсета после скандала с утечкой данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену, так как он отлично выполняет свою работу, а к утечке данных не имеет отношения.