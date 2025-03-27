Жителю Забайкалья вынесли приговор за гибель человека в пьяном ДТП

Суд в Забайкальском крае вынес приговор жителю поселка Чернышевск, который сел за руль чужого авто пьяным, не справился с управлением и насмерть сбил мужчину, возвращавшегося домой с женой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Наезд произошел в ночь на 5 октября 2024 года на улице Центральная. Установлено, что 26-летний местный житель, который находился под воздействием алкоголя и наркотиков, сел за руль легковой Toyota Vista, принадлежащей коллеге.

На скорости 100 км/ч он не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и сбила 50-летнего мужчину, который возвращался домой вместе со своей женой. Автомобилист с места происшествия скрылся. Пострадавший мужчина скончался в больнице, пишет ИА ChitaMedia.

Суд признал водителя виновным по п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортом, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения») и приговорил его к лишению свободы сроком на 7,5 года с отбыванием в колонии-поселении, в последующие три года мужчине также запрещено садиться за руль.

Матери и жене погибшего осужденный должен выплатить по 1 млн рублей компенсации. Кроме того, по 300 тыс. рублей им должен выплатить владелец автомобиля, на котором был совершен наезд. В законную силу приговор пока не вступил.

В февраля в Липецкой области автомобиль «ГАЗ Соболь» врезался во встречную «Ниву». Водитель легкового авто погиб. Как выяснилось, на момент аварии 34-летний водитель «ГАЗа» находился за рулем уже более 11 часов. Экспертиза выявила в его организме алкоголь и несколько видов наркотиков.