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Фон дер Ляйен сообщила о сохранении Евросоюзом антироссийских санкций

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сохранит санкции против России
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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Европейский союз (ЕС) сохранит санкции против России. Об этом 27 марта заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Было предельно ясно, что санкции остаются в силе», — заявила она в видеообращении, опубликованном в соцсети Bluesky.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что целью Евросоюза является намерение добиться справедливого и прочного мирного соглашения по конфликту на Украине, уточняет «Газета.Ru».

Глава ЕК также добавила, что страны — члены ЕС собираются наращивать финансовую и военную поддержку Киева в ближайшее время.

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Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «Коалиции желающих» 27 марта заявил, что страны — участники встречи единогласно решили, что время для отмены санкций против России еще не наступило. Он подчеркнул, что политика отмены не сработает, пока на Украине не удастся установить мир.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что антироссийские санкции вредят экономике Центральной Азии. Она уточнила, что для прекращения конфликта необходимо понимать важность борьбы с обходом рестрикций.

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